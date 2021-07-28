هل سيكون الريال في ورطة بعد انتقال “فاران” إلى مانشستر يونايتد؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

توصل النادي الإسباني ريال مدريد والانكليزي مانشستر يونايتد، إلى صفقة بينهما بقيمة 50 مليون دولار، تقضي بانتقال مدافع الريال الدولي الفرنسي رافايل فاران إلى صفوف النادي الانكليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فاران مع النادي الملكي في 30 يونيو عام 2022، لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقده، وخوض تجربة جديدة في صفوف ناد آخر.

وتحدثت الصحف عن أن فاران سيتقاضى أجرا مقداره 12 مليون يورو مقابل 6.5 مليون كان يتقاضاها في صفوف ريال مدريد، حسبما نقلت “فرانس برس”.

ويملك فاران الفائز بكأس العالم مع منتخب “الديوك” عام 2018 خبرة كبيرة، وسجلا مظفرا في صفوف ريال مدريد حيث توج معه بطلا لدوري أبطال أوروبا 4 مرات بالإضافة إلى العديد من الالقاب المحلية.

وبانتقال فاران، أصبح ريال مدريد في مأزق حقيقي، يتمثل بأزمة في خط الدفاع، خاصة بعد انتقال قائد الفريق سيرجيو راموس.

وفي شهر واحد، فقد الملكي ركيزتيه الدفاعيتين راموس وفاران، وسيعتمد بذلك على المدافع الجديد، الدولي النمساوي دافيد ألابا، والمدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، والبرازيلي إيدير ميليتاو.

وبنظر الخبراء، فأن دفاع ريال مدريد تعرض لضربة حقيقية، قد لا يتعافى منها، خاصة وأنه لا يبدو في سباق لضم مدافع جديد