شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف ماذا قالت لها سعاد حسنى فى مسرحية "حمرى جمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صابرين عن موقف جرى بينها وبين الراحلة سعاد حسنى عندما كانت تشاهدها فى مسرحية "حمرى جمري"، قائلة: "سعاد حسنى جاتلى وقت المسرحية تتفرج عليا وقالت لى إنتى ضحكة عينيكى وضحكتك شبهى".

وتابعت صابرين، فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" قائلة: "وقالت لى ليه مش بتعملى استعراضات سينمائية؟، وكانت السينما وقتها تعانى من مشكلة أنها بتتناول قضايا زى المخدرات، حيث كانت أفلام مقاولات ومكنش وقتها فيه أفلام استعراضية".

وواصلت: "كنت عملت وقتها فيلم (بنت الباشا الوزير) فيه استعراض بسيط، و(أنا والعذاب وهواك) مع الفنان وليد توفيق، وكان فيلم استعراضى لذيذ مش موسيقى".

أكملت صابرين: "اتفتحت الستارة لقيت سعاد حسنى وأحمد زكى تحت والموسيقى مكنتش وقتها ساعة الاستعراض (بلاى باك) فضلوا يعيدوا فيها وأنا مذهولة لما لقيتهم قدامى (كنت عاوزة أجرى)".

وتنتظر صابرين طرح فيلم "الإنس والنمس" فى السينمات يوم 4 أغسطس المقبل، وتشارك فى بطولته مع محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى إضافة لعدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، فى إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.