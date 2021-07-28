شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: عمرى مافكرت هعمل إيه بكرة وأنا من الناس اللى مابتحفظش الأدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صابرين أنها خلال مسيرتها الفنية لم تفكر يوما ماذا ستقدم غدا من أدوار فنية، قائلة: "عمري مافكرت هعمل بكرة إيه؟ دائما يتم سؤالي نفسك تقدمي دور إيه؟ ودائماً ردي بقول اللي لسه مجاليش يعني من خمس سنوات مكنتش متخيلة أقوم بدور زينب الغزالي في مسلسل الجماعة مثلا، أو حليمة في أفراح القبة، لو كنت قعدت أفكر مكنتش هتجيلي الشخصية".

وتابعت صابرين، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: "لما بتيجيلي أي شخصية بنزل ألعبها بلعب عادى، ودى من أمتع عناصر المهنة طول عمري هاوية".

وواصلت: "أنا من الناس اللي مابتحفظش الأدوار، وقصائد أم كلثوم أو أغانيها معرفش أحفظها، معرفش ليلة التصوير أقول أنا عندي بكرة تصوير أذاكر المشاهد وأحفظه على الهواء". واستطردت: "دي طبيعتي من وأنا طالبة بمسك المنهج قبل الامتحان بيوم واذاكره وكنت بنجح".