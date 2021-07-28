شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: عمرى مافكرت هعمل إيه بكرة وأنا من الناس اللى مابتحفظش الأدوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صابرين أنها خلال مسيرتها الفنية لم تفكر يوما ماذا ستقدم غدا من أدوار فنية، قائلة: "عمري مافكرت هعمل بكرة إيه؟ دائما يتم سؤالي نفسك تقدمي دور إيه؟ ودائماً ردي بقول اللي لسه مجاليش يعني من خمس سنوات مكنتش متخيلة أقوم بدور زينب الغزالي في مسلسل الجماعة مثلا، أو حليمة في أفراح القبة، لو كنت قعدت أفكر مكنتش هتجيلي الشخصية".
وتابعت صابرين، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: "لما بتيجيلي أي شخصية بنزل ألعبها بلعب عادى، ودى من أمتع عناصر المهنة طول عمري هاوية".
وواصلت: "أنا من الناس اللي مابتحفظش الأدوار، وقصائد أم كلثوم أو أغانيها معرفش أحفظها، معرفش ليلة التصوير أقول أنا عندي بكرة تصوير أذاكر المشاهد وأحفظه على الهواء". واستطردت: "دي طبيعتي من وأنا طالبة بمسك المنهج قبل الامتحان بيوم واذاكره وكنت بنجح".
وعرضت الإعلامية لميس الحديدي أثناء لقائها مع الفنانة صابرين عدداً من مشاهدها في أعمال مختلفة أهما أم كلثوم والجماعة، وعلقت الفنانة صابرين قائلة: "لما بشوف كل ده بقول معقولة أنا عملت كل ده، حاسة إني برتعش وأنا بشوف".
وكشفت صابرين أنها محظوظة في مسيرتها الفنية بلفيف من الأباطرة من مخرجين وكتاب وزملاء صحفيين في كافة الأعمال الفنية التي قدمتها في مسيرتها، قائلة: "كنت محظوظة كل فترة في مسيرتي الفنية عملت خطوة جديدة وعملت حاجة مختلفة، بقدم شيء مختلف سواء أفراح القبة أو قبلها الجماعة وغيرها، كل خطوة في حياتي فيها حاجة جديدة".
وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول اختلاف أدوارها التي قامت بها بما وصفته بالانقلاب 360 درجة في أدوار مختلفة بين التراجيدي والكوميدي، ضاربة بمثال بإختلاف الشخصيات في دور زينب الغزالي في مسلسل الجماعة مقارنة بصالحة في شيخ العرب همام، قالت صابرين: "المشهد الواحدة في شخصية مثل شخصية صالحة في مسلسل شيخ العرب همام فيها كل الشخصيات تراجيدي وكوميدي وقسوة، وكنت بقول لعبد الرحيم كمال وقتها المشهد فيه كل الشخصيات وده من حظى".