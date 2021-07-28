شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين لـ"لميس الحديدى": مبسوطة بالعمل مع شريف عرفة وهنيدى فى "الإنس والنمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة صابرين إنها تراهن على فيلم "الإنس والنمس" المقرر عرضه فى السينمات الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها مبسوطة بالعمل لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، والفنان محمد هنيدى وباقى فريق العمل سواء منة شلبى وعمرو عبدالجليل وغيرهم.

وتابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، الفيلم كله جرافيك ويناقش عالم الجن بطريقة كوميدية، مضيفة أنها تظهر من خلال العمل بلوك مختلف، خاصة أن الميك أب استغرق منها وقتا كبيرا.

وتنتظر صابرين طرح فيلم "الإنس والنمس" في السينمات يوم 4 أغسطس المقبل، وتشارك في بطولته مع محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي إضافة لعدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو قبل أيام، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.