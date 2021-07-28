فن ومشاهير

أول صور من فرح الفنانة هاجر أحمد بحضور أحمد جمال

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بزفافها مساء اليوم، الثلاثاء، على رجل الأعمال أحمد الحداد، فى حفل كبير بحضور أهل وأصدقاء العروسين، فى الحفل الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور المطرب أحمد جمال.

هاجر أحمد وزوجها
هاجر أحمد وزوجها

وكانت الفنانة هاجر أحمد، احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، يوم 8 يوليو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين وعدد من الفنانين منهم حمادة هلال، صبا الرافعى، عبير منير، وخالد منصور.

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ووجهت الفنانة هاجر أحمد، رسالة إلى زوجها، ونشرت صورا من حفل القرآن على انستجرام مستشهدة بآية قرآنية: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

هاجر وزوجها
هاجر وزوجها

وقالت: "تم بحمد الله عقد قرآنى على من اختاره قلبى واختاره الله لى ليكون شريكا لحياتى، يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لى فى زوجى واحفظه واجعلنى له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى".

 

أحمد جمال فى زفاف هاجر أحمد
أحمد جمال فى زفاف هاجر أحمد

 

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وتستعد هاجر أحمد لتصوير دورها فى فيلم "زومبى على جنبى" خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى البطولة مع   أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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