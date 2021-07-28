شكرا لقرائتكم خبر عن السفير التونسى يستقبل الرئيس التنفيذى لمهرجان السينما الفرانكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير التونسى بمصر محمد بن يوسف الكاتب الصحفى قدرى الحجار الرئيس التنفيذى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفنية، ومناقشة الخطوط العريضة لمشاركة تونس كضيف شرف للدورة الأولى للمهرجان الذى يعقد فى الفترة من 11 - 16 سبتمبر القادم بمدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، حضر الاجتماع أميرة الحامدى المستشار الثقافى للسفارة.



السفير التونسىمحمد بن يوسف والكاتب الصحفى قدرى الحجار



السفير التونسى بمصر محمد بن يوسف الكاتب الصحفى قدرى الحجار

وأعرب السفير محمد بن يوسف عن امتنانه بأن تكون تونس هى ضيف شرف المهرجان فى الدورة التأسيسية.

وأكد بن يوسف أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون الثقافى بين البلدين، خاصة مع احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 - 2022، الذى أعلنه الرئيس التونسى قيس سعيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن هناك أفلاما مهمة تنتجها تونس حاليا، وتجرى الاتصالات لتمثيل تونس فى الدورة الأولى للمهرجان فى أفضل صورة.

وقال قدرى الحجار: "إننا نعمل على خروج الاحتفالية على الوجه الأكمل تلبية للفعاليات عام الثقافة المصرية-التونسية الذى أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مع محمد بن يوسف سفير دولة تونس بمصر، ويجرى التنسيق مع الدكتورة إنصاف وهيبة، مسئولة الاحتفالية وممثل المهرجان الدائم فى تونس والذى سيشمل على برامج خاصة للسينما التونسية، وندوات حول صناعة السينما فى تونس وأهم المؤسسات العاملة عليها، وموائد مستديرة سيتم من خلالها إطلاق مبادرات جديدة للتعاون السينمائى بين مصر وتونس. ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية مهرجان سينمائى مصرى يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوى وعدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافية المرموقة على رأسهم الفنان الكبير سمير صبرى رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية.