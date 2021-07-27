أول فيديو من حفل زفاف الفنانة هاجر أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفانة هاجر أحمد اليوم بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس.

وتداول مقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورًا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي؛ ليكون شريكًا لحياتي، يا رب اجعله عقدًا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى.. حبيبي للأبد".

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021.

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