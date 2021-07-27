رشدي أباظة يتحدث عن الزواج في حوار نادر مع ميرفت أمين.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يعتبر النجم الكبير رشدي أباظة فارس أحلام الكثير من الفتيات، بوسامته وامتلاكه لكاريزما مميزة، أطلق عليه النقاد والجمهور "دنجوان السينما المصرية".

وتحل اليوم الذكرى ال ٤١ على رحيل النجم الكبير، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 27 يوليو عام 1980.

وكشف الراحل الكبير رشدي أباظة عن رأيه في عدم استمرار زواج الفنانين في نفس الوقت الذي كان متزوجًا من الفنانة سامية جمال.

وقال رشدي أباظة في حوار له ببرنامج "سينما القاهرة" مع الفنانة ميرفت أمين: "الفنان زي أي إنسان في الشارع، هبة التمثيل مش هي اللي بتضغى على الإنسان، التمثيل حاجة وحياة الإنسان حاجة تانية خالص".

وأضاف رشدي :"الجواز في نظري عبارة عن ورقة يانصيب، بيقولوا في الأمثال إن ربنا خلق لكل واحد واحدة فين هي ومين منعرفش، الفنان والفنانة أي دوافع تخلي بيبقى فيه فشل ممكن يحصل سواء كانوا فنانين أو ناس عاديين".

قدم "أباظة" الكثير من الأعمال السينمائية التي مازالت خالدة في مخيلتنا ومنها "الأسطى حسن"، "حياة أو موت"، "جعلوني مجرمًا"، "موعد غرام"، "إني راحلة"، "لا أنام"، "تمر حنة"، "امرأة في الطريق"، "صراع في النيل"، "الرجل الثاني"، "ملاك وشيطان"، "في بيتنا رجل"، "الزوجة الـ13"، "هو والنساء"، "صغيرة على الحب"، "غروب وشروق"، "الحب الضائع"، "كلمة شرف" مع وحش الشاشة فريد شوقي.