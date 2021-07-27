هالاند يعلق على عرض تشيلسي “الخرافي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

في أول تعليق للنجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، على التقارير التي زعمت تقديم تشيلسي الإنجليزي عرضا لضمه في صفقة قياسية تجعله الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند خلال تواجده بمعسكر دورتموند في سويسرا، لوسائل الإعلام، عقب مران الفريق، اليوم الثلاثاء: ”حتى الأمس، لم أكن أتحدث مع وكيلي لمدة شهر“.

وأضاف: ”لكني آمل بأن يكون ما يتردد مجرد شائعات؛ لأن دفع 175 مليون يورو في شخص واحد أمر مبالغ فيه“.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرا، أن النادي الإنجليزي يعتزم التقدم بعرض تبلغ قيمته 175 مليون يورو نظير ضم النجم النرويجي صاحب الـ21 عاما.

وتابع هالاند : ”لدي ثلاث سنوات متبقية في عقدي مع بروسيا دورتموند، وحقيقة أستمتع بوقتي هنا مع الفريق، وفوزي بالكأس في الموسم الماضي كان مهما؛ لأن هذا ما أريده، وأرغب في الفوز بالألقاب دائما“.

وارتبط اسم المهاجم النرويجي مؤخرا بالعديد من كبار أندية القارة الأوروبية التي تحلم بضمه، وأبرزها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

ويرتبط هالاند مع دورتموند بعقد يستمر حتى نهاية يونيو 2024.

وتبلغ القيمة التسويقية لهالاند، وفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“، 130 مليون يورو، في المرتبة الثانية خلف الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، صاحب الترتيب الأول بقيمة بلغت 160 مليون يورو.

وأحرز هالاند 40 هدفا خلال مشاركته في 43 مباراة بقميص دورتموند في الدوري الألماني، منها 13 هدفا في 15 مباراة خلال موسم 2019-2020، ثم سجل 27 هدفا في 28 مباراة بالموسم الماضي 2020-2021.