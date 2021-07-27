كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:57 مساءً - شاركت الفنانة ” فيفي عبده ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفييدوهات ” إنستجرام ” مقع فيديو لها من الساحل الشمالي حيث تتواجد هناك لقضاء عطلتها الصيفية .
وطالبت فيفي عبده في الفيديو من جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالسعادة في حياتها مشيرة إلى أنها لم تكن سعيدة من قبل .
فقالت : ” يا جماعة وحشتوني وأنا قولتلكم أنا جيت الدنيا دي عشان أدلع وأتمنى من الله والعيون الحلوة إن أنا أدلع ويا رب إذا كان ليا عمر تاني أدلع فيه يا رب إن شاء الله ” .
وتابعت : ” بحبكم جداً وأتمنى إن انتم بأمر الله تدعولي إن أنا أعيش حياة حلوة وسعيدة أنبسط بيها عشان أنا منبسطش بحياتي ” .
وأضافت فيفي عبده : ” أنا دلوقتي هبتدى انبسط بحياتي .. أرجوكم تدعولي إني انبسط وأبقى كويسة في حياتي وإن شاء الله تعدى عليا أيام كويسة ” .
يذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت قد تعرضت لوعكة صحية منذ فترة أدت إلى ابتعادها عن الأضواء والسوشيال ميديا إثر تعرضها لخطأ طبي بسبب “حقنة خطأ” في منطقة الظهر مما أثر على حركتها وخضعت لجلسات علاج طبيعي .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده للجمهور : ” ادعولي أعيش حياة حلوة عشان أنا منبسطش بحياتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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