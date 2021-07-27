الأمير هاري يبرم اتفاقا لإصدار 4 كتب يحكي فيها عن حياته الملكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة ستثير قلق قصر باكنغهام أبرم الأمير هاري اتفاقاً لكتابة أربعة كتب عن حياته في صفقة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي على أن يصدر الكتاب الثاني بعد وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقال المطلعون على الصناعة إن كتاب «قل كل شيء» الذي كشف عنه هاري في وقت سابق من الأسبوع الحالي ليس سوى «قمة جبل الجليد».

وبحسب صحيفة “ ذا ميل” البريطانية، كشفت مصادر أن دوق «ساسكس» أشرف على العطاءات وطلب من دور النشر أن تبدأ العطاءات من 18 مليون جنيه إسترليني، مع احتمال وصول الرقم النهائي إلى 29 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تشهد الصفقة إصدار مذكرات العام المقبل – عندما يصادف اليوبيل البلاتيني للملكة – مع تأجيل الكتاب الثاني إلى ما بعد وفاتها.

وستقوم ميغان زوجة هاري بتوقيع ما أطلقت عليه دليل «التعافي»، في إطار العقد المبرم مع دار «بينغوين راندوام هاوس»، فيما لا يزال موضوع ومؤلف الكتاب الرابع غير معلومين.

وقالت الصحيفة إن ناشرين اثنين طارا من لندن لمقابلة الأمير هاري، فيما شارك آخرون في «المزاد» عبر مكالمة فيديو.

وبدأ السعر المبدئي للكتب الأربعة من 25 مليون دولار (18 مليون جنيه إسترليني) غير أن الرقم النهائي جاء بعيداً جداً عن ذلك، ربما يصل إلى 35 – 40 مليون دولار (25 – 29 مليون جنيه إسترليني).

وأبرم الأمير هاري العقد النهائي لصفقة من أربعة كتب، منها كتب اشترط هاري أن ينشر كتابه الثاني (بعد وفاة جدته). وستكتب ميغان كتاباً بعنوان (التعافي)، غير أن عنوان الكتاب الرابع لا يزال غير معلوم».

وبحسب المصدر فإن الأمر الأكثر إثارة للصدمة كان اقتراح هاري بعدم نشر الكتاب الثاني حتى وفاة الملكة لأن الناس سوف تتساءل «ماذا في جعبته؟، ومن سيستهدف؟ .