داليا مبارك في أغنية لـ “صيف السعودية” مع عايض يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت المنصة الرسمية للسياحة السعودية “روح السعودية”، ترويجاً للفعاليات الصيفية التي تقام في مختلف مناطق البلاد دعماً للسياحة، أغنية “على جوك” لـ داليا مبارك وعايض يوسف.

والأغنية الجديدة للفنانين السعوديين من كلمات أحمد علوي، وألحان راكان، وتوزيع براك المطوع، وتتحدث في كلماتها عن جمال الطبيعة وروعة السياحة في السعودية، وتتضمن مقاطعَ مختلفة لمناطق ساحرة في البلاد.

وبحماسٍ شديد، نشرت دالياً مبارك أجزاءً من الأغنية في حساباتها الرسمية بالـ “سوشيال ميديا”. كما بثَّت مقطعاً من كواليس العمل وتصوير الفيديو كليب.

وقد حصدت الأغنية منذ طرحها في 23 يوليو الجاري إلى الآن نحو 260 ألف مشاهدة في يوتيوب.