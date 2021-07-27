جينيفر لوبيز تُعلن رسمياً علاقتها ببن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ساعاتٍ من إعلان علاقتهما رسمياً على انستغرام، التقطت عدسات المصوّرين صوراً لثنائي الساعة النجمة جينيفر لوبيز والممثل بين أفليك على متن يختٍ فخم في سان تروبيه.

وجاءت الرحلة احتفالاً بعيد ميلاد لوبيز الـ 52، التي قرّرت الاحتفال على أحد أفخم شواطئ فرنسا على متن يختٍ قيمته 130 مليون دولار.

لكن الصور التي نُشرت للوبيز وأفليك أشعلت جمهور الثنائي بخاصةٍ وأنّها ذكّرتهم بلقطاتٍ من فيديو كليب “Jenny From the Block” الذي أطلقته لوبيز عام 2002 والذي جمعها بأفليك حين كانا في فترة الخطوبة حينها.

وظهر أفليك (48 عاماً) وهو يضع الكريم الواقي للشمس على مؤخرة حبيبته الشهيرة، تماماً كما فعل في الفيديو كليب، كما ظهرا بوضعية حميمة وهما يتبادلان القبلات.

وكانت لوبيز قد نشرت مجموعة من الصور لها بثوب السباحة على انستغرام احتفالاً بعيد ميلادها وفي إحداها ظهرت وهي تُقبّل أفليك.