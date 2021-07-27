كل ما تحتاج لمعرفته عن مسلسل "تشاكي".. عودة الأبطال الأصليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت استوديوهات "إن بي سي يونيفرسال" إنتاج مسلسل جديد عن العروس القاتلة تشاكي، يحمل نفس الاسم Chucky.

وصدر مؤخرًا أول إعلان تشويقي لمسلسل الرعب الذي يتناول قصة ظهور العروس القاتلة في أحد محال لعب الأطفال، مما يترتب عليه موجات من جرائم القتل الفوضوية في البلدة.

ويستعرض موقع "نايل إف إم" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي نحتاج لمعرفتها عن المسلسل الجديد..



قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم بعد أسبوعين من فترة الهالوين، حيث يتم تقديم عروس تشاكي الكلاسيكية إلى جيل جديد، حيث يتتبع المسلسل مراهقا يشتري العروس من مزاد دون أن يدرك ويلات قراره هذا.

وبمجرد شراء العروس، يسيطر تشاكي على حياة المراهق، وتبدأ عمليات القتل بهؤلاء الذين يتنمرون على المراهق.

وذكر الموقع أن المسلسل يمزج بين جانبي الرعب والكوميديا، مركزًا على الجزء الدموي الذي يحدث باستمرار جراء عمليات القتل.



أبطال المسلسل





يعود الممثل أليكس فنسنت للقيام بدور أندي باركلي، الذي اشتهر بتقديمه في سلسلة أفلام "تشاكي".

ولعب "فنسنت" دور الصبي الذي دمرت دمية "تشاكي" حياته في فيلم Child's Play (لعبة طفل)، أول فيلم يصدر في سلسلة الرعب.

وتشارك في بطولة المسلسل، الممثلة الأمريكية كريستين إليز، التي تلعب دور شقيقة أندي، والممثل براد دوريف، الذي يقوم بدور الدمية تشاكي، وجنيفر تيلي، التي تلعب دور تيفاني فالنتين (عروس تشاكي).

ويتضمن المسلسل وجوها جديدة منهم ليكسا دويج وديفون ساوا وزكاري آرثر.



