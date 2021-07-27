السودان يجيز قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وبشّر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في تصريحات إعلامية عقب الاجتماع، الشعب السوداني بصفة عامة، ومواطني دافور على وجه الخصوص، بإجازة مشروع القانون بعد مناقشة مستفيضة ومرور القانون بعدد من المؤسسات شملت وزارتي الحكم الاتحادي والعدل واللجنة الفنية التي تضم عدداً من الوزارات.

وأوضح حاكم إقليم دارفور أن القانون تم عرضه ومناقشته وإجازته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء السوداني.

ولفت إلى أن القانون لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته، مشيراً إلى أنه مستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في ٢٠١٩ المعدلة في ٢٠٢٠ بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكد حاكم إقليم دارفور أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دافور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب وقف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق.

وقال مناوي إن القانون حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، إضافة إلى قانون العلاقات الرأسية بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم.

ووفق المصدر نفسه، فإن مجلس الوزراء سيدفع قريياً بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء ليتم توقيعه في أقرب وقت ممكن.

وأشار حاكم إقليم دارفور إلى أنه بصدد التحرك إلى الإقليم من أجل ممارسة مهامه.