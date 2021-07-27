شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بإطلالتها الجديدة: أنا أعيش كما أتمنّى وكما يجب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة السورية أصالة نصرى، بإطلالتها الجديدة بعد قص شعرها خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورا لها وهى بتسريحتها الجديدة، مؤكدة أنها تعيش كما تتمنى وأنها بألف خير ونعمة من الله.



أصالة

ونشرت أصالة، الصور عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا أعيش كما أتمنّى وكما يجب ..أنا بألف خير ونعمة من الله لطالما رجوت ربّى أطرافها".



أصالة فى إطلالتها الجديدة

وكانت المطربة السورية أصالة نصرى، فاجأت جمهورها ومتابعيها، بـ"لوك" جديد قبل بدء حفلتها فى أبو ظبى بالإمارات، التى أقيمت قبل العيد، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.





وظهرت أصالة، فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، بتسريحة جديدة، حيث قامت بقص شعرها وصبغه باللون الذهبى الداكن، مرتدية فستانا أبيض، وصحبتها بتعليق: "لقطات قبل حفل أبو ظبى".

وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى، مؤخرا، أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" التى أهدتها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية.