شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العارف" يحصد 32.5 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 13 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم "العارف" للنجم أحمدعز إيرادات بلغت مليوناً و427 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الاثنين، إلى محصلة إيراداته الإجمالية لتصل إلى 32 مليوناً و577 ألف جنيه، حصدهم في 13 يوم عرض، حيث انطلق في دور العرض يوم 14 من شهر يوليو الجاري.

ويعرض في السينمات حالياً بجانب فيلم "العارف" أفلام، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى، إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها من موسم عيد الفطر وهى و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، و"ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، "وديدو" بطولة كريم فهمى.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.