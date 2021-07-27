شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مغنية مصرية بأوبرا فيينا تشارك نجوم أوبرا القاهرة فى حفلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى الفنانة الشابة مريم طاحون التى تعد أصغر مغنية مصرية فى أوبرا فيينا بالنمسا خلال الحفلين المقامين بمشاركة أوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، وعازف البيانو جريج مارتن ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 29 و30 يوليو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغانى ديزنى والمسرحيات الغنائية العالمية منها شبح الأوبرا ، الطرق ، بإمكاني الرقص طوال الليل ، خذنى الى القمر ، تاريخ الحب ، النجوم ، عالم جديد كليا ، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش ، مارى بوبينز تطعم الطيور ، دعه يمضي هيركليز يمضى فى الافق ، انعكاس مولان ، انى ارى الضوء ، ريبونزل وغيرها وهي من أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفله، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت ، داليا فاروق ،إلهامي أمين ، انجي محسن ،عزت غانم، أسامة علي، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال، نسرين رشدي .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.