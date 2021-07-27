شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف عن تعرضه لعمية نصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنه تعرض لعملية نصب من قبل أحد الأشخاص الذي حصل على مبلغ مالي منه مقابل إنهاء بعض المعاملات منذ عدة شهور.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الراجل ده واخد 15 ألف تكلفة استخراج أوراق خاصة من أكتر من أربعة شهور، واختفى وقافل تليفوناته، وبعتله ناس بالذوق والأدب، وهددته، وعملت معاه كل حاجة وبرضه مفيش، ونصب عليا فيهم، محدش يتعامل معاه".

من ناحية أخرى شارك وائل عبدالعزيز في بطولة مسلسل "اختراق ٢" بطولة طلال السدر، أحمد عيد، نضال نجم، مي سليم وآخرون.