أحمد فهمي ينعى والد محمد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد فهمي، والد الفنان محمد رجب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب فهمي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون..خالص التعازي في وفاة والد الزميل العزيز محمد رجب.. ألهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما اليوم الثلاثاء، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي أبي".

وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستجرام"، وكتب: "أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل".