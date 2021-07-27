"مفتقدة حضنك حصن الأمان".. هكذا أحيت رانيا فريد شوقي ذكرى رحيل والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيّت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرى رحيل والدها ملك الترسو النجم الكبير فريد شوقي.

ونشرت رانيا، صورة لها مع والدها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "٢٣ سنة على غيابك عني.. كلام العالم لا يكفي عشان أوصف حبي ليك.. مفيش يوم مرّ عليا وأنت مش معايا إلا وبتكلم عنك ودعائي ليك لا ينقطع".

أضافت: "من نعم ربنا الكبيرة أوي عليا إني بنتك يا أحن وأطيب وأعظم أب.. وحشتني أوي.. مفتقدة حضنك حصن الأمان والسعادة ليّا.. أنا عايشة بيك يا روح روحي.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

وتحل علينا هذه الأيام ذكرى الفنان الكبير فريد شوقي، فقد ولد في 30 يوليو 1920، ورحل أيضا في نفس الشهر وتحديدا في 27 يوليو 1998.