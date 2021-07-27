بطلة "ملوك الجدعنة" ترقص على "كل يوم" لأحمد سعد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة بسمة داود، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد لها ظهرت خلاله ترقص على أغنية "كل يوم" للمطرب أحمد سعد.

"بسمة" ظهرت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهي ترقص على أنغام الأغنية مرتدية "شورت"، وعلّقت: "ليه الستات دائما متأخرين؟".

بسمة داود حققت نجاحا مؤخرا من خلال أول أعمالها مسلسل "ملوك الجدعنة" المعروض في رمضان 2021، حيث جسدت دور حبيبة بطل العمل مصطفى شعبان.

أغنية "كل يوم" قدّمها أحمد سعد ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"، من ألحان إسلام معز، كلمات محمود عبدالله، توزيع عمرو صلاح، هندسة صوتية بيشوي مجدي، إيقاعات شرقي ماجد الصواف، وجيتار مصطفى نصر، وحققت حتى الآن مشاهدات نحو 46 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، بسمة داود، والراحل يوسف شعبان وغيرهم، تأليف عبير سليمان، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى .