الين لحود لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “شريعة الغاب” يحاكي الواقع اللبناني بين الظالم والمظلوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

الين لحود ابنة عائلة فنية بامتياز فوالدتها المطربة الراحلة سلوى القطريب ووالدها المخرج ناهي لحود. دخلت مجال الفن منذ الصغر ثم درست الاخراج والتمثيل في احدى جامعات لبنان. كما انها غنت ومثلت وشاركت في العديد من الاعمال الدرامية والمسرحية لكنها حاليا تخوض تجربة جديدة من خلال كتابة نص درامي تلفزيوني بعنوان “شريعة الغاب” الذي بدأ عرضه منذ يومين على شاشة OSN يا هلا الاولى فماذا تقول الين لحود لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن هذه التجربة بكامل تفاصيلها؟

“انتظرت 7 سنوات ليعرض هذا المسلسل “شريعة الغاب” على احدى المحطات التلفزيونية اذ بدأ المشروع في العام 2004 وبعد ان انتهيت من كتابته صور على مدار سنة كاملة وهناك ظروف عدة ساهمت بتأخير العرض وانا لا اعرف تفاصيلها بل شركة الانتاج.

وتضيف “مسلسل “شريعة الغاب” يتألف من 30 حلقة وكتبته بالتعاون مع مالك مروان الرحباني واخرجه منصور مروان الرحباني وشارك في بطولته باسم مغنية وجورج شلهوب ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين. وقصته تتناول الاحداث التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن وهو تسلط مجموعة من الظالمين والفاسدين على شعب مظلوم الذي يسعى الى اخذ حقه بيده لان اصحاب السلطة هم المسيطرون على وضع البلد وباختصار هو يتحدث عن قضية مجتمعين الاول ظالم والثاني مظلوم.

وعن خوضها تجربة كتابة نص تلفزيوني تؤكد الين لحود انها درست الاخراج والتمثيل وكتابة السيناريو السينمائي والتلفزيوني والمسرحي. وذات يوم كنت جالسة مع مالك ومنصور الرحباني وكنا نبحث عن فكرة جديدة واثناء المناقشات تبلورت فكرة مسلسل “شريعة الغاب” وانجزناه ثم صورناه والحمد الله منذ يومين بدأ عرضه على شاشة OSN يا هلا الاولى وردة فعل الناس جيدة جدا تجاه العمل واسعدتني الاراء التي احبت السيناريو والحوار. وتتابع ” كما انني بصدد كتابة عمل جديد لن تتعدى حلقاته عدد الخمسة عشرة حلقة اذ يجب ان نواكب التطور الحاصل في العالم الدرامي مع وجود منصات متخصصة في الدراما مثل “شاهد” في العالم العربي.

وعن غيابها عن الاعمال الدرامية منذ اكثر من سنة وما هي الاسباب تشير ” تابعني الناس في رمضان 2020 من خلال مسلسل “بالقلب” الذي عرض على شاشة LBCI ومن بعدها عرض علي عمل واحد لكنني رفضته لان الدور لم يعجبني وربما هذا الامر تسبب بانزعاج للشركة المنتجة اذ عندما يقوم الممثل برفض دور معين يساهم هذا الامر بوضع فيتو عليه. كما ان شركات الانتاج في لبنان اصبح لكل واحدة منها مجموعتها الخاصة من الممثلين الذين يتنقلون بين عمل وآخر علما ان علاقاتي جيدة مع كل شركات الانتاج في لبنان.

اما الاعمال التي شاهدتها واحبتها في الفترة الاخيرة فقالت “احببت جدا مسلسل 2020 وتابعته بشغف وشعرت ان موضوعه يشبه موضوع مسلسلي “شريعة الغاب” من حيث العلاقات الانسانية وايضا شاهدت مسلسل “للموت” ومنذ فترة بدأت بحضور المسلسل العراقي “الام البديلة” والمصري “حرب اهلية”.

واخيرا عن سبب ابتعادها عن الغناء اكدت الين لحود انها اصدرت اغنية بعنوان “تخيلوا” قبل اندلاع الثورة في العام 2019 ثم ابتعدت لانني لست مدعومة من شركة انتاج غنائية لذا فان الانتاج الخاص يحتاج الى ظروف مؤاتية لاصدار اعمال جديدة. اما بخصوص المسرح فهي تتمنى ان يعاد افتتاح المسارح انما جائحة كورونا تعيق ذلك في الوقت الراهن. وعن حياتها العاطفية تؤكد الين لحود انها ليست مغرومة حاليا.