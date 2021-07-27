وائل كفوري ونانسي عجرم يشعلان حفلات صيف جدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تجمع “حفلات صيف جدة” الثنائي اللبناني النجم وائل كفوري، والنجمة نانسي عجرم، في حفل يترقبه الكثيرون خلال الأيام المقبلة.

ونشر وائل كفوري عن “بوستر” الحفل الذي سيجمعه بمواطنته نانسي عجرم، في جدة، وذلك عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، حيث يقام الحفل في الخامس من أغسطس المقبل على مسرح ساحة جدة سوبردوم، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، وتنظيم “بنش مارك”.

ومن المنتظر أن يشعل الثنائي الحفل المنتظر في جدة بعدد كبير من أغانيهما المتميزة، لاسيما أن الثنائي يعيشان نشاطاً فنياً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، كما أن كلاهما أحيى حفلاً فنياً كبيراً، ضمن حفلات الرياض، خلال الشهرين الماضي والجاري.

وكان قد أحيا وائل كفوري، منتصف يونيو الماضي، فقرته الغنائية ضمن حفلات الرياض في فندق “فورسيزون” الرياض، حيث افتتحها بأغنية “كلنا مننجر”، ثم قدم وائل موالاً في حب السعودية على المسرح ضمن حفله، يقول مطلعه: “من الأرض اللبنانية وأرزات عتاق تازورك يا سعودية قلبي مشتاق”.

بينما أحيت نانسي عجرم حفلاً غنائياً في السعودية، في العاشر من يوليو الجاري، حيث أطلت بالفستان الأبيض على الجمهور، وقدمت مجموعة مميزة من أغانيها.