نانسي عجرم تعلن عن تحدي ل ” الرقص “

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:50 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” مقطع فيديو من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة ” سلامات ” عبر حسابها على إنستجرام معلنة من خلاله عن إجرائها لتحدي للرقص .
حيث دعت نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها إلى المشاركة في تحدي الرقص وذلك بتصوير مقاطع فيديو لهم وهم يرقصون ويقومون بتقليد حركاتها في المقطع وإرفاقها بهاشتاج ” تحدي سلامات ” .
فكتبت في تعليقها على الفيديو : ” سلامات .. تحدي الرقص .. انشئ الفيديو الخاص بك باستخدام حركاتي .. تحدي سلامات ” .
وتابعت نانسي : ” لا تنس استخدام الهاشتاج للحصول على فرصة لتكون مميزة .. انضم إلى ، انشر مقاطع الفيديو الخاصة بك ودعنا ننشر الطاقة الإيجابية في جميع أنحاء العالم ” .
يذكر أن أغنية سلامات من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة .. وتأتي ضمن ألبوم نانسي عجرم الجديد والذي يحمل إسم “نانسي 10” 2021 .
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