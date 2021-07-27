نانسي عجرم تعلن عن تحدي ل ” الرقص “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:50 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” مقطع فيديو من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيتها الجديدة ” سلامات ” عبر حسابها على إنستجرام معلنة من خلاله عن إجرائها لتحدي للرقص .

حيث دعت نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها إلى المشاركة في تحدي الرقص وذلك بتصوير مقاطع فيديو لهم وهم يرقصون ويقومون بتقليد حركاتها في المقطع وإرفاقها بهاشتاج ” تحدي سلامات ” .

فكتبت في تعليقها على الفيديو : ” سلامات .. تحدي الرقص .. انشئ الفيديو الخاص بك باستخدام حركاتي .. تحدي سلامات ” .

وتابعت نانسي : ” لا تنس استخدام الهاشتاج للحصول على فرصة لتكون مميزة .. انضم إلى ، انشر مقاطع الفيديو الخاصة بك ودعنا ننشر الطاقة الإيجابية في جميع أنحاء العالم ” .

يذكر أن أغنية سلامات من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة .. وتأتي ضمن ألبوم نانسي عجرم الجديد والذي يحمل إسم “نانسي 10” 2021 .