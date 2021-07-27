كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:50 مساءً - حرص ” شادي النابلسي ” نجل الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” على تهنئة والدته بنجاح أغنيتها الجديدة ” مون شيري ” .
فنشر شادي صورة تجمعه بسميرة سعيد عبر حسابه على إنستجرام وجه من خلالها رسالة إليها معربا عن سعادته بها وبنجاحها .
فكتب نجل سميرة سعيد في تعليقه عليها : ” لا شيء يسعدني أكثر من رؤيتك ناجحة في أكثر ما تحبين القيام به .. من النجاح إلى النجاح إن شاء الله .. مون شيري .. علينا أن نلتقط صورًا جديدة ” .
يذكر أن الفنانة سميرة سعيد كانت قد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية مون شيري الذي حقق أكثر من 4 مليون مشاهدة منذ طرحه .
وأغنية مون شيري من كلمات محمد القياتى وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب وقام بإخراجها المخرج اللبناني نضال هاني .
كانت هذه تفاصيل خبر برسالة مؤثرة إلى والدته .. شاهد : أحدث ظهور ل ” شادي ” نجل سميرة سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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