كانييه ويست وجاي زي يضعان خلافاتهما جانباً ويتعاونان معاً في أغنية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك معجبو كانييه ويست صدمتهم في المنصات الاجتماعية عندما تم الكشف عن مشاركة النجم جاي زي في ألبومه الأخير.

وأقام مغني الراب، حفلاً لإطلاق ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان دوندا وهو اسم والدته الراحلة، كما تضمن الألبوم مقاطع صوتية لها في بعض الأغنيات.

وفي خطوة أذهلت الجميع، أطلّ نجم الهيب هوب جاي زي في آخر أغنية من الليلة حيث يبدو أن المغنيين دفنا الأحقاد بعد سنوات من التوترات.

وبينما بدأ الاثنان كصديقين مقربين وتعاونا معاً في ألبومهما Watch the Throne عام 2011، يبدو أن سلوك كاني غير المنتظم وزواجه من كيم كارداشيان قد لعب دوراً كبيراً في خلافهما، بحسب موقع “الميرور” البريطاني.

ومن المحتمل أن يعود الخلاف بينهما إلى الوقت الذي وقع فيه اختيار كاني الأولي لجاي زي ليكون اشبينه قبل أن تلغي بيونسيه حضورهما الزفاف، لكن الأمور تصاعدت عندما دانه كانييه لعدم زيارته وكيم بعد تعرّض الأخيرة للسرقة في باريس.