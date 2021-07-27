روبي تتعاقد على ميني ألبوم بعنوان “على سهوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة روبي مع المنتج محمد رشيدي على ميني ألبوم جديد يحمل عنوان “على سهوة”، من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث يضم الألبوم 5 أغنيات.

وتتعاون خلاله مع عدد من أهم صناع الأغنية بالوطن العربي، من بينهم الشعراء مصطفى حسن وصابر كمال والملحنون بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيى، والموزعون أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

وكانت روبي قد أثارت جدلاً بحفلها الأخير بسبب الشروط التي أعلن عنها المنظمون، من ضمنها السماح بدخول من يرتدون الـ “تربون”، فتساءل كثيرون ما موقف المحجبات من دخول الحفل. وردت روبي على كل تلك التساؤلات، وقالت: “مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات ليس ممنوعاً، هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنكليزية”.

وختمت: “لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل ذلك أنا لن أوافق أو أغني وشكراً”.