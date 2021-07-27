قرار جديد من المحكمة في قضية رانيا يوسف ونزار الفارس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى التي أقامها الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة المصرية رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف، إلى جلسة 4 أيلول/سبتمبر المقبل.

وطالبت الدعوى بتعويض 5 ملايين جنيه عما بدر من رانيا يوسف من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي… وأضافت الدعوى أن الفارس بارك ليوسف على حكم براءتها من اتهامات طاولتها بعد استضافتها في حلقة من برنامجة “مع الفارس”، وما تبع هذا الحكم من انتقادات قاسية لها، ليُفاجأ بها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتصفه تارة أخرى بـ”عديم الشرف”.

وكانت رانيا يوسف قد حلّت ضيفة على برنامج الفارس حيث أدلت باعترافات جريئة عرّضتها للانتقادات، خاصة حين تحدّثت عن الحجاب، وهو ما دفع رانيا الى اتّهام الفارس بتحريف كلامها وعدم الأمانة في نقله، لتشتعل الخلافات بينهما وتصل الى القضاء.