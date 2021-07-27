إيمي سمير غانم تثير القلق بشأن صحة والدتها دلال عبدالعزيز.. بعد نقلها إلى مستشفى حكومي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، حالة من القلق بين الجمهور، بشأن الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك عقب ساعات من نقلها إلى مستشفى حكومي.

وكانت قد نقلت دلال عبدالعزيز إلى مستشفى حكومي، بدلاً من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه طوال الأشهر الماضية، وذلك بالتنسيق بين أسرتها والفريق الطبي المعالج لها، منذ تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ثم تأثرها بمضاعفاته بعد سلبية النتيجة.

وعبر بعض الجمهور عن قلقهم، بعدما شاركت إيمي سمير غانم، عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، صورةً من طفولتها جمعتها بوالدتها دلال عبدالعزيز، طالبةً من خلالها الدعاء لها بالشفاء.

ووجهت إيمي طلبها إلى جمهورها بالدعاء لوالدتها، فكتبت قائلة: “ارجو الدعاء لها، ربنا يشفيها”، بينما تفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة، وبدأوا الدعاء لدلال، بينهم عدد من نجوم الفن، منهم أحمد زاهر وفيفي عبده، وريهام أيمن.

وكانت قد غزت شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعي على نطاقٍ واسع، صباح السبت الماضي، وذلك عقب انتشار خبر وفاتها من جانب أحد المواقع الإلكترونية، ما جعل البعض يتداوله بكثرة، حتى إنّ فنانين مثل سهير رمزي ووفاء عامر وحورية فرغلي أعلنوا وفاتها، ما تسبب في غضبٍ واسع بين أفراد أسرتها.

وسريعاً خرج الإعلامي المصري، رامي رضوان، للرد على شائعة وفاة حماته، مُعرباً عن غضبه الشديد بشأن ما جرى تداوله، وتمنى أن يجد كل من نشر تلك الشائعة مثلها في أسرته والمقربين له، رغم تأكيده أنّه يتمنى الخير دائماً للجميع.

ولم يتوقف رضوان عند الردّ على الشائعة فقط، واعتبار ما يحدث أمراً مهيناً، وأن “الكيل قد طفح”، وفق وصفه، بل ذهب لأبعد من ذلك، وطالب بنشر اعتذار رسمي من جانب كل شخص أو صحيفة تداولوا الخبر، مشدداً على أنّه لن يكتفي بحذف تلك المواقع خبر الوفاة الخطأ.

من جانبه، هاجم الفنان المصري حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة دلال عبدالعزيز، من روّجوا تلك الشائعة، معتبراً إياها “مواقع صفراء”، وبيّن أنَّه والأسرة بجانب دلال عبدالعزيز ولم يتركوها، وتساءل ما لو كان أحدهم بعيداً وسمع خبراً كهذا وهو “شائعة”، ماذا يمكن أن يحدث له؟

يُذكر أنّ دلال عبدالعزيز ترقد في “العناية المركزة” بأحد المستشفيات الخاصة منذ 3 أشهر؛ كونها مصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، وسط دعوات المحبين والمقربين لها بالشفاء والعودة لمنزلها، لاسيما أن الأسرة فقدت الفنان سمير غانم متأثراً بكورونا قبل شهرين.