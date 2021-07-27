فرقة “واما” تعود من جديد بأغنية “نجمة معدية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفرقة الغنائية المصرية “واما” للنشاط من جديد بأغنية تحمل عنوان “نجمة معدية”، بعد غياب حوالي 4 أعوام من طرح آخر أغاني الفرقة، وهي أغنية “الليلة ليلتك” منذ عام 2017.

وأعلن المطرب والممثل المصري أحمد فهمي عن موعد طرح الأغنية، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، من خلال نشر مقطع فيديو مُقتضب، ظهر فيه هو وأفراد الفرقة: محمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، يرددون مقطعاً من الأغنية “عالي الجو الجو الجو، شوف الحلو لما بيحلو”.

وأرفق فهمي المقطع بتعليق يوضح فيه موعد طرح الأغنية وهو الأربعاء المقبل على راديو “نجوم إف إم”، وكتب: “اسمعوا أغنية واما الجديدة نجمة معدية يوم الأربعاء الجاي في برنامج أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله”.

ولقي المقطع تفاعلاً كبيراً من المتابعين، معبرين عن حماسهم الشديد للأغنية، وإعجابهم بالفيديو التشويقي، مؤكدين أنهم افتقدوا أعمال الفرقة.

وظهرت فرقة “واما” كفرقة موسيقية فقط لتتجه بعد ذلك للغناء وإصدار أول ألبوماتها بعنوان “يا ليل”، كان هذا الألبوم بمثابة الانطلاقة الأبرز في مشوار أعضاء الفرقة الفني، حيث رسخت أقدامها في مجالات مختلفة حيث سلك المطربان محمد نور وأحمد فهمي طريقهما في الغناء المنفرد، كما تألق فهمي أيضاً في التمثيل.

واستطاع الموزع الموسيقي نادر حمدي أن يصنع لنفسه اسماً كبيراً في مجال الموسيقى مع ألمع المطربين منهم السوبر ستار تامر حسني وعمرو دياب.

ولهم عدة ألبومات، هي: “يا ليل”عام (2003)، و”ياغالي عليا”عام (2005)، و”رايحه جايه”عام (2010)، و”كان ياما كان” عام (2015).

وللفرقة أغانٍ كثيرة، هي: “زي ما بحلم”، و”كان نفسي”، و”قلبك سيب بابه”، و”مصر الحبيبة”، و”سينا”، و”مشوار طويل” من فيلم “تيتو”، و”اعمل عبيط”، وتتر مسلسل “باب الخلق”، و”يلا نعمل حاجة عشانها”، و”الدنيا ميزان” تتر مسلسل “الميزان”، و”الليلة ليلتك”.