شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف آخر تطوراتها الصحية: “كلها أيام.. اطمنوا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف وائل عبدالعزيز آخر التطورات الصحية لشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعد الأزمة التي تعرضت لها، مؤخراً، مطمئناً جمهورها عليها. وقال وائل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافى الحمد لله كلها أيام اطمنوا”.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع منشور عبدالعزيز، وطالبوه بطمأنتهم عليها بشكل مستمر، ودعوا لها بالشفاء العاجل والعودة للشاشة وتقديم أعمالها المميزة.

وشهدت الأيام الماضية حالة من القلق داخل الوسط الفني، بعد إعلان الفنان أحمد العوضي دخول زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز المستشفى لإجراء عملية جراحية، وعدم استقرار حالتها دون كشف التفاصيل.

وتبين بعدها خضوع النجمة لعملية جراحية حرجة، تسببت فى دخولها غرفة العناية المركزة على مدار الأيام الماضية.

ودخلت عبدالعزيز المستشفى يوم السبت الموافق 11 يوليو الجاري، من أجل إجراء عملية “تكيس المبايض”، لاسيما أنها كانت تعاني وجود أكياس دهنية على المبيضين، إضافة إلى إجرائها كذلك عملية “شد بطن”، وبعد ذلك حدثت بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين في الدم.

ونقل الأطباء المعالجون ياسمين عبدالعزيز إلى غرفة العناية المركزة، ووضعوها تحت الملاحظة الدقيقة مع استخدام مضادات حيوية ومحاليل حتى استقرت نسبة الأكسجين في الدم مرة أخرى، إلا أنه حدث نقص في نسبة الهيموغلوبين في الدم، حيث وصلت نسبته إلى 7.6، وهذه نسبة قليلة جداً، مقارنة بالنسبة الطبيعية للسيدات، والتي يجب ألا تقل عن 12، ما جعلها مستمرة في “العناية المركزة” حتى الآن لتتلقى العلاج اللازم.

كما كتب زوجها الفنان أحمد العوضي رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً: “على قدر أهل العزم تأتي الشدائد”.

فيما أوضح شقيقها وائل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، أنها لم تدخل في غيبوبة، مؤكداً أنها ستكون في بيتها خلال أسبوع أو 10 أيام.

وأشار إلى استقرار حالتها، لكن لازال تأثير المرض عليها، وتحتاج لوقت كي نطمأن عليها أكثر، وحول حالتها قال إنها قليلة الكلام لأن الموضوع متعب، ولا أحد يزورها، لأن الزيارة ممنوعة عنها.