ابنة الأمير هاري تضاف “رسمياً” إلى خط الخلافة الملكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضاف القصر الملكي البريطاني، أمس الإثنين، ابنة ميغان ماركل والأمير هاري، الطفلة ليليبت ديانا، رسمياً، إلى خط الخلافة الملكي، بعد سبعة أسابيع من ولادتها في مستشفى سانتا باربرا الريفي بكاليفورنيا.

ووفقاً لمجلة “بيبول” الأميركية، تم تحديث موقع العائلة المالكة البريطانية الرسمي يوم الإثنين، لتضاف “ليليبت” بالمرتبة الثامنة في ترتيب العرش البريطاني.

ويأتي الأمير تشارلز على رأس قائمة ترتيب العرش، ويليه الأمير ويليام، بينما انتقل الأمير هاري من المرتبة الثالثة إلى السادسة في العرش بعد إنجاب كيت ميدلتون أطفالها الثلاثة: الأمير جورج، والأمير لويس، والأميرة شارلوت.

وتمت إضافة الطفل آرتشي البالغ من العمر عامين، شقيق “ليليبت”، تحت والده في المرتبة السابعة في خط الخلافة بعد أسبوعين فقط من ولادته عام 2019.

جدير بالذكر، أن موقف الطفلة “ليليبت” في القائمة ليس ثابتاً، ففي حال إنجاب أطفال ويليام وكيت في المستقبل، فسوف يؤثر ذلك على ترتيبها في خط الخلافة، مثلما حدث مع الأمير أندرو، دوق يورك، الذي أصبح حالياً التاسع في ترتيب العرش.

في الوقت الحالي، يحتفظ الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس بالمراكز من ثلاثة إلى خمسة في القائمة، خلف والدهم وجدهم الأمير تشارلز، وهو الأول في الصف وولي العهد البريطاني.

ويحمل تشارلز البالغ من العمر 72 عاماً، الرقم القياسي كونه الوريث الأطول خدمة في التاريخ البريطاني، حيث شغل هذا المنصب منذ أن اعتلت الأميرة إليزابيث العرش في 6 فبراير 1952، وكان أمير ويلز يبلغ من العمر 3 سنوات فقط في هذا الوقت.

وقد أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن قدوم مولودتهما الثانية يوم الجمعة الموافق 4 يونيو، في مستشفى سانتا باربرا بكاليفورنيا، وفي رسالة شكر على موقع “Archewell” الإلكتروني اليوم، قال الزوجان السعيدان: “في 4 يونيو، باركنا بوصول ابنتنا لي لي”.

وأضاف الزوجان: “إنها أكثر مما كنا نتخيله، ومازلنا ممتنين للحب والصلوات التي شعرنا بها من جميع أنحاء العالم، شكراً لكم على لطفكم ودعمكم المستمر لنا خلال هذا الوقت الخاص جداً لعائلتنا”.

وولدت “لي لي” يوم الجمعة، 4 يونيو في الساعة 11.40 صباحاً، تحت إشراف ورعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربرا في سانتا باربرا بكاليفورنيا، بوزن 7 أرطال و11 أونصة، وقد سُميت “لي لي” تيمناً بجدة والدها، صاحبة الجلالة الملكة، التي لقب عائلتها هو “ليليبت”، وديانا، تكريماً لجدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز.