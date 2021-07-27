بالصور .. هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها الخامس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:45 مساءً - نشرت الفنانة ” هبة مجدي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بزوجها الفنان ” محمد محسن ” وذلك في احتفالها بعيد زواجهما الخامس الذي وافق يوم أمس 26 يوليو .

وكتبت هبة مجدي في تعليقها على الصورة مستعيدة ذكريات زواجها وعقد القرآن : ” النهاردة 26 يوليو عيد جوازنا الخامس .. ٢٦ يوليو ٢٠١٦ اليوم اللي عمرنا ما هننساه ” .

وتابعت : ” أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية “ليلة من ألف ليلة” .. كملنا عروض طول السنة ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نعمل فرح وناخد أجازة زي كل العرسان لأننا كنا بنعرض يومياً ” .

وأضافت هبة مجدي : ” فكتبنا الكتاب بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل .. يوم عظيم ومميز ومحفور في الذاكرة .. كل سنة واحنا سوا عالحلوة والمرة ” .