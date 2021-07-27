كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:45 مساءً - أحيت الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” الذكرى ال 23 على رحيل والدها الفنان ” فريد شوقي ” والتي توافق يوم ال 27 من يوليو في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وتضمن المنشور صورة تجمعها بوالدها الراحل وهو يحتضنها وترجع إلى مرحلة طفولتها وكتبت في تعليقها عليها : ” ٢٣ سنة علي غيابك عني .. كلام العالم لا يكفي عشان أوصف حبي ليك .. مافيش يوم مر عليا وانت مش معايا أو بتكلم عنك ودعائي ليك لا ينقطع ” .
وتابعت : ” ومن نعم ربنا الكبيرة اوي عليا إني بنتك يا أحن وأطيب وأعظم أب وحشتني اوي .. مفتقدة حضنك حصن الأمان والسعادة ليا أنا عايشة بيك يا روح روحي .. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تحيي الذكرى ال 23 على رحيل والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.