تطورات الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبد الوهاب : ” الورم نشط تاني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:45 مساءً - كشف الفنان ” زكي فطين عبد الوهاب ” عن تطورات حالته الصحية في مداخلة هاتفية مع برنامج ” مساء dmc ” وذلك بعد إعلان إصابته بورم خبيث في المخ من المرحلة الرابعة .

حيث أشار زكي فطين عبد الوهاب إلى أنه قد خضع ل 15 جلسة على المخ ومن المقرر إجرائه لأشعة على الرئة خلال الأيام المقبلة والتي كان قد أصيب بورم بها من قبل .

فقال : ” حاليًا في مرحلة الخضوع لأشعة خلال يومين تلاتة على الرئة لأن إصابتي الأولى كانت على الرئة والدكاترة شايفين بنسبة 90% إن الإصابة رجعت والورم نشط تاني ” .

وتابع : ” بعد كده هعمل مسح ذري على العظام عشان يتأكدوا إن العظم محصلش فيه مشاكل .. وبعدها هروح على الباطنة عندي ألم شديد في البطن من ناحية اليمين مبيروحش وهعرف ده كله خلال الإسبوع الجاي ” .