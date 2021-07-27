أبرز 5 مسلسلات جديدة على "نتفليكس".. إثارة وتشويق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدّخر شبكة "نتفليكس" مجموعة من أفضل أعمالها لهذا العام، من أجل طرحها في شهر أغسطس/ آب المقبل.

ومن المتوقع أن تضفي المسلسلات الجديدة المحدودة التي تطرحها نتفليكس الشهر المقبل إثارة وتشويقا على جدولها الشهري.

ويستعرض موقع "فوربس" الأمريكي في التقرير التالي، أبرز المسلسلات الجديدة القصيرة التي تطرح على نتفليكس.



1- Cocaine Cowboys :The Kings of Miami





مسلسل "كوكايين كاوبويز: ملوك ميامي"، هو مسلسل جريمة وثائقي عن قصة حقيقية، يتناول تاجري مخدرات في فلوريدا تورطا في أضخم عملية اتجار مخدرات في تاريخ أمريكا.



2- Hit & Run





مسلسل "هيت أند رن"، بطولة سانا لاثان وجريج هنري، ويدور حول رجل يواجه جريمة قتل زوجته في حادثة اصطدام وفرار، مما يقلب حياته رأسًا على عقب إلى كابوس مرير.

3- Brand New Cherry Flavor





مسلسل "براند نيو تشيري فليفور" بطولة روزا سالازار وكاثرين كينر وجيف وارد، ويتناول قصة فتاة مصممة على إخراج فيلمها الأول، إلا أنها تتعرض للخيانة من أقرب أصدقائها؛ فتأخذ على عاتقها مهمة الانتقام ممن حول حلمها إلى كابوس.



4- The Chair





مسلسل "الكرسي"، بطولة ساندرا أوه وجاي دوبلاس، ويتناول قصة سيدة تحاول التأقلم مع مسؤوليات وتحديات منصبها الجديد كرئيسة جامعة بيمبروك العريقة.

5- Clickbait

مسلسل "كليك بيت"، بطولة بيتي جابرييل وأودريان جرينيه وأبراهام ليم، يتناول قصة رجل يدعى نيك بروير يمتلك كل شيء: زوجة محبة ومنزلا جميلا وابنين، إلا أن كل شيء يتغير بعد أن يتورط بشكل غريب في جريمة.



