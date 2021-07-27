ما هو طعام بيونسيه المفضل؟ الجميع يحبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتمتع النجمة بيونسيه بشهرة طاغية؛ كما أنها تعد إحدى أغنى مغنيات العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بالطعام، فهي لا تختلف عن الكثيرين.

وكشفت بيونسيه مؤخرًا أن طعامها المفضل هو البيتزا، وهي بذلك لا تختلف عن أغلبنا فيما يخص الأكلة الإيطالية الشهية.

ووفقًا لموقع "ماشد" الأمريكي، قالت بيونسيه: "عادة ما أكافئ نفسي بوجبة شهية يوم الأحد، تتكون من أي شيء أرغب فيه، أي بيتزا".





وذكر الموقع أن حب البيتزا يتجاوز بيونسيه إلى زوجها مغني الراب كانييه ويست، إذ تشتهر العائلة بأكملها بحب البيتزا، وفقًا لصديق العائلة ومدرب بيونسيه الخاص، ماركو بورجيس.

وأضاف "بورجيس": "حتى عندما يقرر الزوجان اتباع نظام غذائي نباتي، لا ينسيان وجبتهما المفضلة وهي البيتزا، إذ يركزان حينها على البيتزا من منتجات نباتية".

وصرحت بيونسيه مؤخرًا أن الطعام كان واحدا من أسباب سعادتها في عام 2020، الذي كان صعبًا عليها مثل حال العالم بأكمله، بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).



