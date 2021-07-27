"نتفليكس" تنتج مسلسلا حيا عن "بوكيمون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير أن منصة "نتفليكس" الأمريكية الرقمية تستعد لإنتاج مسلسل تلفزيوني حي عن شخصية الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة "بوكيمون".

وذكرت مجلة "فارايتي" السينمائية أن منتج مسلسل "لوسيفر" الشهير، جو هندرسون، يشارك في مسلسل "بوكيمون" الجديد بالكتابة والإنتاج التنفيذي.

وكشفت مصادر للمجلة أن مسلسل "بوكيمون" الجديد سيكون على غرار فيلم "المحقق بيكاتشو"، يمزج بين ممثلين حقيقيين ورسوم جرافيك، والذي طُرِح في دور العرض السينمائية عام 2019، وهو من بطولة رايان رينولدز وجستيس سميث، وحقق إيرادات في شباك التذاكر فاقت 430 مليون دولار أمريكي.

وأشارت مجلة "فارايتي" إلى أن قرار "نتفليكس" بإنتاج مسلسل حي عن "بوكيمون" نتج من نجاح مسلسلات عنه تعرضها على منصتها، مثل "Pokemon: Indigo League" و"Pokemon Journeys"، فضلا عن أن عملاق البث التدفقي حقق نقلة قوية في مجال الرسوم المتحركة خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعلن في وقت سابق عن تقديم سلسلة أصلية مبنية على شخصية "ترمينيتور" الخيالية.

وتتمحور فكرة كارتون "بوكيمون" الذي ظهر لأول مرة عام 1995 حول مخلوقات خيالية تسمى "بوكيمون"، ويقوم البشر المعروفين باسم "مدربو بوكيمون" بإمساك بوكيمون وتدريبه لمحاربة بوكيمون آخرين.