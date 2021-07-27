ليدي جاجا تخاطر بكسر كاحلها في أحدث إطلالة.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعشق مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا الأحذية ذات الكعوب العالية، وهو ما يظهر دومًا في إطلالاتها الفريدة.

وفي أحدث إطلالاتها، ظهرت ليدي جاجا مرتدية حذاء عالي الكعب بينما تتجول في مدينة نيويورك، وخاطرت "جاجا" بإمكانية الإصابة بكسور في كاحلها في حالة سقوطها أو تعثرها في سبيل الظهور بمظهر فريد.





ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، يمكن أن يصل ارتفاع الكعب إلى قدم كامل، وحرصت جاجا على ارتداء فستان ضيق أسود مع الفستان، في إطلالة بسيطة وأنيقة.

وأكملت جاجا إطلالتها بحقيبة من تصميم مارك كروس، وصففت شعرها للخلف كما حرصت على وضع مكياج بسيط.





وتأتي هذه الإطلالة بمناسبة إعلان المغنية انضمامها إلى صديقها توني بينيت في مسرحية جديدة، بمناسبة عيد ميلاده الـ95 الشهر المقبل.

يذكر أن جاجا تشتهر بإطلالاتها الفريدة، وأبرزها على الإطلاق الفستان المصنوع من اللحم الذي ارتدته في حفل جوائز MTV عام 2010.



