دعوى قضائية ضد مسلسل "ذا مورنينج شو".. والسبب كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه شبكة "أبل بلس" مأزقا كبيرا بسبب تأجيل مسلسلها الضخم The Morning Show (ذا مورنينج شو).

وبحسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، عندما يحظى مسلسل بمجموعة نجوم كبار مثل جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون وستيف كاريل لابد من ضمان تواجدهم في موقع التصوير، وإلا ستكون هناك خسائر كبيرة.

وذكر الموقع أن تغطية أبطال مسلسل "ذا مورنينج شو" تصل إلى 125 مليون دولار، إلا أن شبكة "أبل بلس" تجد صعوبة في الحصول على هذه الأموال بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى تأجيل الموسم الثاني.





وأضاف الموقع أن شركة التأمين الخاصة بالمسلسل رفعت دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا ترفض فيها دفع أموال التأمينات على المسلسل، وتطالب بتعويض 44 مليون دولار.

وتابع أن تصوير الموسم الثاني من "ذا مورنينج شو" بدأ في مارس/أذار 2020 لمدة 13 يومًا، قبل أن يتم تأجيله بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووافقت شركة التأمين على دفع مليون دولار كتغطية في ذلك الوقت، لكنها رفضت أن تدفع نفقات أكبر متسلحة ببند أن بوليصة التأمين تغطي الإصابات والوفاة والخطف أو التعرض لإصابات جسدية، وهو ما لم يحدث.

وذكر الموقع أن موعد الاطلاع على القضية في المحكمة يوافق 11 أغسطس/ آب، وأنه من المتوقع أن تفوز شركة التأمين بالقضية، بسبب وجود سوابق عدة لفوز شركات التأمين بهذا النوع من القضايا.

ويتناول مسلسل "ذا مورنينج شو" قصة المذيعين والمذيعات الذين يقدمون نشرات الأخبار الصباحية في البرامج الأمريكية.



