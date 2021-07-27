مسؤولة أمريكية تدعو من مسقط لوقف فوري وشامل لإطلاق النار باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت مسؤولة أمريكية، الثلاثاء لوقف فوري وشامل لإطلاق النار باليمن للمساعدة في إنهاء الحرب البلاد.

جاء ذلك، خلال لقاء في العاصمة العمانية مسقط، بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية العماني الشيخ خليفة الحارثي، لمناقشة تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وأكد الجانبان على التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وعمان، بما في ذلك تعزيز فرص جديدة للتجارة والاستثمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن شيرمان أشادت بدور عمان في التوسط من أجل السلام في المنطقة.

وأضاف أنها "أكدت على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء الحرب باليمن".

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة لنائبة وزير الخارجية الأمريكي شملت الصين وعمان.

والتقت شيرمان، خلال زيارتها للصين، بعدد من المسؤولين من بينهم وانج يي مستشار الدولة الصينية ووزير الخارجية.

وتعد هذه المحادثات جزءا من جهود تبذل حاليا لتفاهمات متبادلة مع مسؤولي الصين ودفع المصالح والقيم الأمريكية قدما وإدارة العلاقات بين البلدين بصورة مسؤولة.