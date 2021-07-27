Oppo A93s 5G.. مواصفات وأسعار هاتف أوبو الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة أوبو الصينية، هاتفها الذكي الجديد A93s 5G، والذي يدعم شبكة الجيل الخامس، ويأتي بسعر تنافسي مناسب للأسواق.

ويأتي هاتف Oppo A93s 5G، مع بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف Oppo A93s 5G، بمواصفات مشابهة لإصدار الشركة السابق A93 5G، بخيار واحد من ذواكر التخزين، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مقابل حوالي 308 دولار أمريكي ( 4.8 آلاف جنيه مصري).

الشاشة

ويمتلك هاتف أوبو A93s 5G، شاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض Full-HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى الزاوية اليسرى، مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.





ويمتاز هاتف Oppo A93s 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

بطارية كبيرة

ويعمل هاتف أوبو Oppo A93s 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة مياياتك من نوع Dimensity 700 ، يتوفر في خيار واحد بسعة 8 + 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A93s 5G، على بطارية كبيرة بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل بواجهة ColorOS 11.1، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.





ويتوفر هاتف أوبو Oppo A93s 5G، بأربعة خيارات لونية هي: الأبيض والأزرق والأسود والمشمشي، وسيتاح للبيع اعتبارا من 30 يوليو/ تموز الجاري في السوق الصينية، مقابل سعر حوالي 308 دولارات.

مواصفات هاتف Oppo A93s 5G

وزن الهاتف يصل إلى 188 جراما.

أبعاد الهاتف 162.9×74.7×8.4 مم.

خامات خارجية بالكامل من البلاستيك البولي كاربونيت.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال 5G مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا.

شاشة من نوع LTPS IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+.

معالج ميدياتك Dimensity 700 5G ثماني النواة.

نظام تشغيل Android 11 مبني على واجهة ColorOS 11.1.

مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

رامات من نوع LPDDR4X وذاكرةUFS 2.1.



