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توم كروز يستأنف تصوير Mission: Impossible 7 بشوارع لندن وسط الجمهور (صور)

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القاهرة - سامية سيد - استأنف النجم توم كروز تصوير فيلمه  Mission: Impossible 7 في لندن وسط حشود من الجمهور ممن استقبلوه بترحاب شديد، وقام هو بمبادلتهم نفس الترحاب، ولكنه كان حريص علي ارتداء الكمامة حفاظا علي صحته من عدوى فيروس .

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وكانت أكدت عدة أخبار أن النجم العالمي توم كروز كان زائرًا منتظمًا للأحداث خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث الجزء الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عامًا أنه يهتم بتعلم رياضية جديدة، اذ زعم موقع The Sun ان نجم المهمة المستحيلة يتعلم لعبة الرمي بالسهام .

 

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وقال مصدر : "إن توم  يعلم أن لعبة رمي السهام هي عنصر أساسي في الحانات الإنجليزية وهو يحب الذهاب الي هناك".

وقضي توم معظم العام الماضي في المملكة المتحدة أثناء تصوير الجزء السابع من المهمة المستحيلة وتم تصوير مشاهد مليئة بالحركة في يوركشاير مورز في الأشهر الأخيرة.

 

 

 

وعلي جانب اخر يسعى توم كروز لاستغلال وقته بالطريقة المثلى أثناء تواجده فى المملكة المتحدة لاستكمال تصوير أحدث أعماله Mission: Impossible 7، فيحاول كسر الضغوطات عليه وتخفيفها من خلال الاستمتاع بوقته مثلما حصل مع مشاهدته لأهم الأحداث الرياضية، فلم يفوت حدثين كبيرين وحرص على حضورهما.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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