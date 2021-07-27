شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل رشدى أباظة .. أفلام لا تنسى للنجم الدونجوان فى ذاكرة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان رشدى أباظة الذى رحل عن عالمنا زى النهارده 27 من يوليو عام 1980 منذ 21 عاما، وذلك بعدما أصبح أحد أبرز نجوم السينما بتاريخها، ولعب كافة الأدوار من تراجيديا لكوميديا إلى أدوار معقدة لعبها باقتدار حتى صار فتى الشاشة الأول والنجم الأبرز على مدار سنوات حياته، وخلال السطور التالية نرشح مجموعة من أفضل أفلامه لمحبيه.



رشدى اباظة

الرجل الثانى

لعب رشدى اباظة هذا الفيلم بتميز فى إطار اجتماعي درامي أقرب إلى البوليسية على مدار الأحداث، التي تدور حول (لمياء) التي لجأت إلى الشرطة للكشف عن قاتل شقيقها، فيكلف الضابط (عاصم) بالتحقيق فى تلك القضية؛ حيث ينتحل شخصية شقيقها الثاني، كى يتوغل داخل العصابة التي يترأسها (عصمت) محاولا كشف لغز الرجل الأول وزعيم العصابة الحقيقي، وإلقاء القبض على قاتل شقيق لمياء.

وهو الفيلم الذى لا يزال يحظى بمشاهدة كبيرة كلما تم عرضه سواء بسبب قصته أو حجم النجوم المشاركين فيه من رشدى أباظة إلى صباح وصلاح ذو الفقار وغيرهم من أهم النجوم.



الرجل الثانى

غروب وشروق

واحد من أهم أفلام السينما المصرية الذى لعب فيها رشدى أباظة دور شخص تنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أقرب أصدقاءه، إذ يحاول الانتقام من قاتله الذى يلعب دوره محمود المليجى والذى يجسد شخصية عزمى باشا الذراع الطولى للملك وحكومته في بسط نفوذه على الشعب بالقوة.



غروب وشروق

صغيرة على الحب

ومن الأفلام البوليسية إلى الكوميديا الذى برع فيها رشدى اباظة من خلال أفلام مثل صغيرة على الحب الذى شارك ببطولته مع سعاد حسنى ليقدما واحد من أروع الأفلام.



صغيرة على الحب

الزوجة 13

مرة أخرى مع اللون الكوميدى، ولكن تلك المرة من خلال ثنائى آخر كونه رشدى اباظة مع شادية إذ قدما معاً "الزوجة 13"، والذى حقق نجاحاً كبيراً، ولا يزال يصنف كأحد أفضل الأفلام الاجتماعية التي تتميز باللون الكوميدى بذاكرة السينما.



الزوجة 13

في بيتنا رجل

تلك المرة مع فيلم بوليسى آخر، يتسم بتصاعد مثير على مدار الأحداث، حينما شارك رشدى أباظة ببطولة فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف وحسن يوسف وزبيدة ثروت مقدمين واحد من أهم أفلام السينما.