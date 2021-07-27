شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعلن تأجيل حفلها على مسرح المنارة إلى 27 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة أنغام، عن تأجيل حفلها الغنائى على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، من يوم الجمعة 30 يوليو، إلى 27 أغسطس المقبل.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة إلى 27 أغسطس"، ومن المقرر أن تقدم أنغام فيه باقة من أحدث أغانيها، بالإضافة إلى أبرز الأغانى التي غنتها طيلة مشوارها الفني.



انغام

وطرحت النجمة أنغام أغنية "برضه بتوحشنى" التى تجمعها بالنجم وائل كفورى على طريقة الدويتو لأول مرة، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى.

كما طرحت أنغام مؤخرًا، أغنية "أنا بعته كتير" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن إيهاب عبد الواحد، ووتريات المايسترو هاني فرحات، والموزع الموسيقي طارق مدكور، ومهندس الصوت طارق مدكور.