شكرا لقرائتكم خبر عن بينك تعرض دفع غرامة فريق النرويج لكرة اليد الشاطئية بعد رفض ارتداء البكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت نجمة البوب الأمريكية بينك pink دفع غرامات فريق كرة اليد الشاطئية للسيدات فى النرويج بعد أن تمت معاقبتهم بغرامة 1500 يورو (1767 دولارًا) لرفضهم ارتداء البكينى الإلزامى خلال المشاركة فى آخر بطولة لهن وأصروا على ارتداء الشورت بدلا من البكينى.



بينك ومنتخب النرويج

وكتبت بينك عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر" أنا فخورة جدًا بفريق كرة اليد الشاطئية النرويجى للاحتجاج على القواعد المثيرة للغاية حول "زيهم"، يجب أن يتم فرض عقوبة على الاتحاد الأوروبى لكرة اليد بسبب الجنس. أحسنتم يا سيداتى. يسعدنى أن أدفع غراماتك عنك".



بينك

فيما وجه الفريق الشكر لكل من دعمهن فى موقفهن، وكتبوا عبر الحساب الرسمى الخاص لهن على موقع "إنستجرام" "شكرًا جزيلاً على كل الدعم.. نحن نقدر حقًا كل الحب الذى تلقيناه"، وأضافوا "شكرًا جزيلاً لجميع الأشخاص الذين يدعموننا ويساعدون فى نشر الرسالة.. نأمل حقًا أن يؤدى هذا إلى تغيير هذه القاعدة اللامعقولة".



فريق النرويج

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة اليد قد قامت بتغريم منتخب النرويج للسيدات بسبب ارتداء لاعباته للسراويل القصيرة بدلا من البكيني خلال بطولة أوروبا لكرة اليد الشاطئية، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وفرض الاتحاد غرامة قدرها 1500 يورو على كل لاعبة بسبب خرق الفريق لقواعد الملابس وارتداء "ملابس غير ملائمة" من قبل اللاعبات خلال مباراة المركز الثالث ضد إسبانيا التي جرت في بلغاريا، حيث قال الاتحاد في بيان أن لعب منتخب النرويج بسراويل قصيرة "لا يتوافق مع اللوائح الموحدة للرياضيين المحددة في قواعد كرة اليد الشاطئية".

علما بأن المنتخب النرويجي لجأ قبل بدء بطولة أوروبا، إلى الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، لطلب السماح له باللعب بالسراويل القصيرة، لكنه تلقى رفضا وتحذيرا من أن انتهاك القواعد سيؤدي إلى غرامة مالية.

من جهته أعلن الاتحاد النرويجي لكرة اليد أنه سيدفع الغرامة وأعلن في الوقت نفسه دعم اللاعبات. وقال في منشور على موقع "إنستجرام" نحن فخورون جدا بهؤلاء الفتيات اللواتي شاركن في البطولات الأوروبية لكرة اليد الشاطئية. ندعمكن وسنواصل الكفاح من أجل تغيير اللوائح الدولية للملابس حتى يتمكن اللاعبون من اللعب بالملابس التي يرتاحون فيها".

وتنص قواعد الهيئة الإدارية على "وجوب ارتداء النساء للبكيني حيث يجب أن يكون الجزء العلوي عبارة عن حمالة صدر رياضية ضيقة ذات فتحات عند الذراعين".

وتوج منتخب ألمانيا بلقب البطولة على حساب نظيره الدنماركي، بينما اكتفى منتخب النرويج بالمركز الرابع بعد خسارته أمام منافسه الإسباني، على الميداليات البرونزية.