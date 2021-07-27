شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يقدم دراما الأكشن فى "بابلو" خلال موسم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم ماجد المصرى لـ"الخليج 365"، إنه يواصل حاليا تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد "بابلو"، والذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.

وأضاف المصرى، أن المخرج والجهة المنتجة يواصلان ترشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2022، وهو من إنتاج ممدوح شاهين.

وأوضح المصرى أن المسلسل يعيده لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع، والتي تحتوى على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.

يذكر أن أخر تواجد رمضانى للفنان ماجد المصرى كان من خلال مسلسل "زلزال"، مع الفنان محمد رمضان، وقدم بعدها، وبالتحديد العام الماضى، مسلسل أخر بعنوان "الوجه الأخر"، ولكنه عرض خارج سباق دراما رمضان، وبلغت حلقاته 60 حلقة.