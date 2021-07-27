شكرا لقرائتكم خبر عن فريد شوقى علم نجيب محفوظ كتابة السيناريو مقابل 100 جنيه .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الأديب العالمى نجيب محفوظ نحو تسعة عشر عملا سينمائيا كتب لها السيناريو والحوار، بعيدا عن الأفلام المأخوذة عن رواياته والتى بلغت أكثر من أربعين عملا سينمائيا، فهل تساءلت فى يوم كيف بدأ صاحب "الثلاثية" الكتابة للسينما، ومن الذى دفعه إلى هذا، هل تسألت من كان وراء دخول محفوظ لهذا العالم، وأعتبره الأخير معلمه فى كتابة هذا الفن؟.

الإجابة باختصار هى وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى، هو الذى أدخل "محفوظ" إلى هذا العالم، الذى تمر اليوم ذكرى رحيله الـ23، حيث رحل فى 27 يوليو من عام 1998، والسبب في بداية علاقة "شوقى"بـ "محفوظ" كان فيلم "جعلوني مجرما" هذا العمل الذى جعل نجيب محفوظ مؤلفا سينمائيا، وفتح آفاقا جديدة أمام إبداعاته الخالدة.

وهي القصة التى رواها "محفوظ" فى أكثر من مناسبة، تحدث عنها أيضا وحش الشاشة العربية، كاشفا كواليس دخول نجيب عالم السينما، وأول أجر يحصل عليه نظير كتابة السيناريو، وذلك خلال إحدى البرامج التلفزيونية، قائلا: "علاقتي بالأستاذ الكبير نجيب محفوظ كانت أول حاجة قرأتها له بداية ونهاية، ورحت عشان اشتريها منه، نجيب محفوظ كان موظف في وزارة الأوقاف في حي الجمالية قسم الرهنات، نجيب محفوظ الأستاذ الكبير ده تدخل عليه السيدة ومعاها الصيغة بتاعتها او الخاتم أو الحلق عشان يرهنهم تبع وزارة الأوقاف، هذا العبقري كان بيرهن صيغة الستات تبع وزارة الأوقاف".

وتابع "شوقي": بقيت أروحله هناك وأقعد، لكن كنت أيامها بعمل فيلم "جعلونى مجرما"، والأستاذ سيد بدير هو السيناريست وقولنا نجيب الأستاذ نجيب محفوظ يظبط الشخصيات، لأن لما تقرأ للأستاذ نجيب في معظم رواياته إزاي بيرسم الشخصية حتي في القعدة في الماسكة حتي في الرجل علي رجل حتي في الطربوش حتي في المناشة، فجبناه واتفقت معاه علي 100 جنيه لأن أنا المنتج، وأديته 25 جنيه عند التوقيع، وفى أول الشغل 25 جنيه، وفي نص الشغل وفى اخر الشغل، وكنا قعدنا نجتمع في كازينو بديعة، كنا بنجتمع أنا وهو والسيد بدير 3 مرات في الأسبوع، وقعدنا 6 أو 7 شهور لحد ما طلع فيلم "جعلونى مجرما"، وقرأنا واتكتب خلاص علي المكنة، ومتشكرين يا أستاذ نجيب وخد فلوسه”.

وأضاف: “لكن لاقيته في أخر يوم حاطط في الظرف 100 جنيه اللي هو خدهم مني، قولتله أيه يا أستاذ نجيب المبلع قليل عشان المدة طالت، قالي لا بالعكس، أنا اتعلمت منكوا ومن الأستاذ سيد بدير ما هي عملية السيناريو، فأنا لو عندي فلوس أدفع ليكوا أكتر، اللي أدتهولي لازم تاخده”.