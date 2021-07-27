شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفنانين فى تونس تصدر بيانا لدعم قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة الفنانين فى تونس بيانا لدعم قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة، مؤكدة أنها تترجم مطالب الشعب، لافتة إلى أن جميع أعضاء النقابة يساندون القرارات.

ويقول نص بيان النقابة والذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" "تعبر نقابة الفنانين التونسيين عن مساندتها للتحركات والمطالب الشعبية للتونسيين كافة والذين نحن جزء منهم ، وللإجراءات "الاستثنائية" التي اتخذها الرئيس قيس سعيد والتى جاءت لتترجم هذه المطالب التى طال انتظارها ولتصحيح أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية اثرت في حياة المواطن البسيط واثرت سلبا على كل المهن الثقافية والفنية في البلاد على أن تعود الأمور إلى نصابها فى أقرب وقت وتعود مؤسسات الدولة الى سابق عملها بعد تصحيح مسارها وحتى تواصل تونس مسيرتها الديمقراطية والتنموية تحقيقا لاهداف الثورة التونسية ونضالات شعبها وشعارها العالمي ..خبز . حرية . كرامة وطنية".



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وتابعت "كما نهيب في شعبنا العزيز ألا ينساق وراء الفتنة وخطابات التفرقة، نحن شعب واحد نعيش تحت راية واحدة مهما كانت الإختلافات الفكرية غايتنا الوحيدة هي مستقبل مشرق لبلادنا و أولادنا.. اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.. عاشت تونس حرة منيعة ديمقراطية على الدوام".